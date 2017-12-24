Nablus'taki protestolarda 6 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da yer alan Nablus’un güneyindeki Yitzhar yerleşim biriminden bir grup İsrailli yerleşimci, Madama köyüne girerek Filistinlilere ait 30 zeytin ağacını kesti.
İsrail askerlerinin ise yerleşimcilerin ihlallerine tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulunduğu belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Madama köyünde çıkan olaylarda 1'i gerçek, 5'i plastik mermiyle 6 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.