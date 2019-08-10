Myanmar’da yaşanan toprak kayması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da yoğun yağışlar sonucu gerçekleşen toprak kaymasında 32 kişi yaşamını yitirdi. Birkaç gündür yaşanan yoğun yağışların yarattığı selden dolayı 12 bine yakın insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar’da şiddetli yağmurdan dolayı ülkenin güneyindeki Mon eyaletinde bulunan Thaphyu Kone köyünde toprak kayması gerçekleşti. Toprak kaymasının ardından köy tamamen çamura gömülmüş durumda.

Bölgedeki itfayenin verdiği rakamlara göre en az 32 kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlar en yakın büyük şehir olan Mawlamyine'deki bir hastaneye gönderildi.

BM raporlarına göre, Myanmar’ın güneyinde günlerdir süren şiddetli yağıştan dolayı yaklaşık 12 bin insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Önümüzdeki günlerde daha yoğun yağış bekleniyor.