Müzakereler durduruldu: Güney Kore, Pyongyang’ın ‘belirsiz iki cisim’ ateşlediğini duyurdu

Pyongyang’la Seul arasında süren müzakereler, Güney’de yapılan askeri tatbikatlardan dolayı askıya alındı. Bu sabahın erken saatlerinde Güney Kore yönetimi, Pyongyang’ın Japon Denizi’ne doğru iki tanımlanamayan nesne ateşlediğini iddia etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) cuma günü erken saatlerde doğu sahilinden ne olduğu tanımlanamayan iki cisim fırlatıldığını iddia etti.

Güney Kore kaynaklı Yonhap haber ajansına göre fırlatılan cisimler, KDHC'nin Kangvon eyaletinden Japon Denizi'ne doğru ateşlendi.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

KDHC’nin Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi sözcüsü sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamada Güney Kore’yle ABD’nin bölgede yaptığı askeri tatbikatların oluşturduğu tehdide işaret ederek, Güneyli yetkililerle ‘daha fazla konuşacak hiçbir şeylerinin olmadığını’ duyurdu. KDHC yönetimi daha öncesinde ABD'nin Güney Kore'yle birlikte askeri tatbikata katılacak olmasının nükleer müzakerelerini etkileyeceğini belirtmişti.

ABD ve KDHC devlet başkanları arasında imzalanan bildirgenin uygulanmasının çıkmaza girdiği ve karşılıklı diyaloğun önünün Güney ve ABD tarafından kapatıldığının belirtildiği açıklamada “Şu anda ne hissettiğimizi açıkça görebiliyorlar, Güney Koreli yetkililerle daha fazla konuşacak hiçbir şeyimiz yok, onlarla tekrar oturmaya dair hiçbir düşüncemiz yok” sözleri kullanıldı.

Bu, son üç haftada Pyongyang'ın altıncı silah denemesi. En son, 10 Ağustos'ta, KDHC 450 km menzilli iki balistik füze ateşlemesi gerçekleştirdi.