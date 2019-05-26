Musul'da patlama: 5 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Irak’ın Musul kentine bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Sputnik'in haberine göre, Musul’a bağlı Rabia nahiyesindeki halk pazarında park halinde bir bombalı aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Olay yerinde büyük bir hasara yol açan patlamanın iftar saatinden önceye denk gelmesi nedeniyle patlama bölgesinin kalabalık olduğu gözlendi.

Olay yerinde ikinci bir patlamayı önlemek için güvenlik kordonu oluşturulurken, yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.