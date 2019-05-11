Mussolini'nin torunu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday

İtalya'da 1922'de iktidara gelen ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ülkeyi yöneten faşist Benito Mussoli'nin torunu Caio Giulio Cesare Mussolini, Avrupa Parlementosu seçimlerinde aday oldu. Mussolini, dedesinin politikalarını savunarak, 'Faşizm oldukça karmaşık, iyi kötü veya doğru yanlış diye tanımlayamayız' dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda halk tarafından öldürülen ve cesedi Milano'da Loreto Meydanı'nda asılan faşist Benito Mussolini'nin torunu Caio Giulio Cesare Mussolini, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday oldu.

Euronews'ün haberine göre İtalya'nın Kardeşleri listesinden aday olan Mussolini, seçimlerden önce yaptığı açıklamalar da, dedesinin politikalarını savundu. Faşizmin ülkede önemli izler bıraktığını söyleyen Mussolini, "Faşizm oldukça karmaşık, iyi kötü veya doğru yanlış diye tanımlayamayız. Yaşlı kesim hâlâ o dönemi nostalji ile anlatıyor" dedi.

MUSSOLİNİ'NİN TORUNLARI YARIŞACAK

Benito Mussolini'nin bir diğer torunu Alessandra Mussolini 2014'den beri Avrupa Parlementosu üyesi. 23 Mayıs'da yapılacak AP seçimlerinde iki torun yarışacaklar.