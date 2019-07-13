'Müslüman' ülkelerden Çin'e Uygur desteği

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurları toplama kamplarında tuttuğu ve eziyet ettiği iddiasıyla ortak mektup imzalayan 22 ülkeye Çin'den yanıt geldi. Söz konusu mektuba karşı 37 ülke, Çin'i destekleyen bir ortak mektup imzaladı. İmzacı ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

22 ülkenin Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurları toplama kamplarında tuttuğu ve eziyet ettiği iddiasıyla imzaladığı ortak mektuba Çin'den yanıt geldi.

Çin, Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak 37 ülkenin Doğu Türkistan coğrafyasında kendilerine destek verdiğini duyurdu.

Mektupta, "Terörizm ve aşırılıkla ağır şekilde yüzleşen Çin, mesleki eğitim ve öğretim merkezleri kurmak da dahil olmak üzere Sincan'da bir dizi terörle mücadele ve önlemi almıştır" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN ÇİN'E DESTEK

Mektuba imza atan 37 ülkenin arasında birçok Afrika ülkesinin yanı sıra Suudi Arabistan, Rusya, Kuzey Kore, Venezuela, Küba, Belarus, Myanmar, Filipinler, Suriye, Pakistan, Umman, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Bir dönem Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da "zulüm uyguladığını" belirten AKP hükümeti, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurları eziyet ettiği iddiasına ilişkin ortak mektuba imza atmamıştı. AKP yönetimindeki Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle birlikte Doğu Türkistan bölgesinde bulunan cihatçı şebekeyle bağları olduğu biliniyordu.