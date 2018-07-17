Musk'ın çirkin hakaretinin ardından Tesla hisseleri düştü

Tesla'nın patronu Musk, Tayland'daki kurtarma çalışmaları için hazırlattığı mini denizaltıyı eleştiren dalgıca 'pedofil' demişti. Bu hakaretin ardından, Tesla hisseleri düştü.

Elon Musk'ın şirketi, bir mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların kurtarılması için mini denizaltı tasarlamış, ancak denizaltı kurtarma ekibi tarafından "kullanışsız" bulunmuştu.

Kurtarma ekibinde yer alan dalgıç Vern Unsworth'un, CNN'e verdiği röportajda, mini denizaltının bir "halkla ilişkiler çalışması" olduğunu söylemesi, Elon Musk'ı kızdırmış, bunun üzerine Musk, Twitter'dan "Mağarayı katedebilen bir denizaltı yapacağız, sorun değil. Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin" mesajını paylaşmıştı.

Musk'ın tepkiler üzerine sildiği mesajının ardından Tesla hisseleri yüzde 3,5 düşüş yaşadı.

Tesla'nın sözcüleri ve avukatlarının basına görüş bildirmekten kaçındığı kaydedildi.

Tesla'nın finansmanını sağlaması için kritik önemdeki Model 3 Sedan projesinde üretim hedefine ulaşamaması, şirketin zor durumda olduğuna kanıt olarak gösteriliyor.