Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkemede salonunda öldü.

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Erdoğan Mursi'nin ölümüne ilişkin, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

MURSİ KİMDİR?

61 yaşındaki Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler’in öne çıkan isimlerinden. Uzun yıllar ABD’de eğitim gören Mursi, ilk olarak 1980’lerde Şarkiya’da Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı “antisiyonist komitede” yer aldı. 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda bağımsız milletvekilliği yapan Mursi, 2008 yılında tutuklandı. 8 ay tutuklu kalan Mursi, hapishaneden kaçtı.

Mısır’daki ayaklanmalar sırasında Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partesi’nin başkanı seçildi. Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın diskalifiye olması ile aday gösterildi. 61 yaşındaki Mursi, 22-23 Mayıs'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin ilk turunda % 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turdan da, %51.73 oy alarak, Mısır'ın 5.cumhurbaşkanı oldu.

Mursi, 30 Haziran 2013'te başlayan kitlesel eylemlerin ardından, Mısır Ordusu tarafından devrilmişti.