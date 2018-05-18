Muhammed bin Selman nerede? 21 Nisan'dan beri görülmedi...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da silah seslerinin duyulduğu 21 Nisan'dan beri görülmedi.

21 Nisan günü Suudi Arabistan'ın başkentinde Kraliyet Sarayı çevresinde silah sesleri duyulmuş, olaya ilişkin görüntüler yayımlanmış ve darbe iddiası ortaya atılmıştı.

İddialara karşın Suudi yetkililer saray yakınında bir insansız hava aracı vurulduğunu ve darbe girişimi olmadığını öne sürmüştü.

İran kanalı Press TV, bu tarihten beri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hiçbir yerde görülmediğine dikkat çekti.

Haberde Muhammed bin Selman'ın "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilk Riyad gezisini yaptığında kameralarda bile görülmediği" söylendi.

Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Muhammed bin Selman, sıklıkla basına konuşmasıyla biliniyordu. Fars haber ajansı Muhammed bin Selman'ın "sağlık durumuyla ilgili sorular" olduğunu dile getirdi.

Suudi yetkililer konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.