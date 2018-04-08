Muhammed bin Selman Fransa'ya gidiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek için Fransa'ya gidiyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün Fransa'ya gidecek. Muhammed bin Selman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştireceği bildiriliyor.

Yemen'e 2015 Mart ayından beri süren Suudi askeri müdahalesinde on binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Yemen'e müdahale eden Suudi Arabistan'la silah ticareti yüzünden baskı altında.

Muhammed bin Selman'ın programı, Salı günü Macron'la yapacağı görüşme dışında açıklanmazken, görüşmelerde Yemen'in ana gündem olması bekleniyor.

YouGov araştırmasına göre Fransa vatandaşlarının yüzde 75'i Suudi Arabistan'a silah satışını "kabul edilemez" buluyor.