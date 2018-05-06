Muhammed Alluş 'Türkiye'de iş yapmak' için İslam Ordusu'ndan 47 milyon dolar çalmış

Eski İslam Ordusu Muhammed Alluş, grubun yaşadığı ağır yenilgilerin ardından görevini bırakmıştı.
FARS'ın haberine göre Alluş, örgütünden 47 milyon dolar çaldı. Alluş'un para çalma sebebiyse "Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da iş yapmak".
Alluş'un çaldığı parayla Türkiye ve Suudi Arabistan'da restoranlar ve ticari merkezler satın aldığı söyleniyor.
Habere kaynak olarak İslam Ordusu komutanları gösteriliyor.
Muhammed Alluş, İslam Ordusu'nun kurucuları arasında yer alıyordu. Alluş, istifasına gerekçe olarak "yeni insanlara yer açmayı" göstermişti.