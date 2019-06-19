Muhafazakar Parti'nin lider adayı Boris Johnson ikinci turda da ilk sırada

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayı olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk turdaki zaferinin ardından ikinci turda da birinci sırayı aldı.
Johnson, ilk turda aldığı 114 oyu 126’ya çıkararak ilk sırada çıktı. Johnson'ın peşinden gelen isimse şu anki İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt. Hunt, yalnızca 46 oy alabildi.
SEÇİMLER ÜÇÜNCÜ TURA KALDI
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sorumlu bakan Dominic Raab seçimden elenirken, Muhafazakar Parti'nin liderlik seçimleri üçüncü tura kaldı.
Üçüncü tur oylamasının Çarşamba günü yapılması bekleniyor.
TRUMP JOHNSON'I DESTEKLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasını istiyor.
Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Johnson'ın "harika bir başbakan" olacağını söylemiş, İngiltere siyasetine müdahalesi sebebiyle tepki çekmişti.