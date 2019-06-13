Muhafazakar Parti seçimlerinin ilk turunda Johnson önde

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderlik seçimlerinin ilk turunda eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson birinciliği aldı. Johnson, seçimi kazanması durumunda yeni İngiltere Başbakanı olacak.

Theresa May'in İngiltere Başbakanlığı'ndan istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa aday olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson seçimlerin ilk turunda birinci geldi.

Johnson, seçimlerin ilk turunda 114 oy alırken, onun ardından gelen Jeremy Hunt 43, Michael Gove 37, Dominic Raab 27 oy alabildi.

Mark Harper, Andrea Leadsom ve Esther McVey sırasıyla 10, 11 ve 9 oy alarak ilk turda elendi.

Seçimlerin ikinci turu 18 Haziran'da yapılacak. Johnson'ın ilk turdaki başarısına rağmen yeni destekçiler bulamaması durumunda seçimleri kaybedebileceği söyleniyor.

TRUMP DESTEK VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Johnson'ın adaylığına açık destek veriyor.

Trump'ın İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı Johnson yanlısı açıklamalar, İngiltere siyasetine müdahale olarak yorumlanmış ve tepki çekmişti.

Trump, Johnson ile görüşmek istemiş, Johnson "yoğunluk" sebebiyle bu teklifi kabul etmemişti.