Mugabe: Bana işkence yapanlara değil rakiplerime oy vereceğim

Zimbabve eski lideri Robert Mugabe, yarın yapılacak seçimlerde eski siyasal rakiplerini destekleyeceğini söyledi. Mugabe, eskiden lideri olduğu partiye yönelik ‘Bana işkence yapanlara oy vermeyeceğim’ dedi.

İngiltere’den ulusal bağımsızlığını kazanmasının ardından 37 yıl boyunca Zimbabve’nin lideri olan Robert Mugabe'nin, darbeyle iktidardan indirilmesinin ardından ilk seçim yarın gerçekleşecek. 94 yaşındaki Mugabe seçimlerde eski partisi Zanu-PF’yi desteklemeyeceğini duyurdu.

Ulusal kurtuluş hareketinin de liderliğini yapmış olan Mugabe ülkenin en büyük muhalefet partisi olan Demokratik Değişim Hareketi ve adayı Nelson Çamisa'ya oy vereceğini söyledi.

Harare’deki evinde basına yaptığı açıklamada Mugabe, “Bu durumda olmamı sağlayan partiye veya iktidardakilere oy veremiyorum. Onlar için oy veremem, yapamam” dedi. Çamisa’nın kazanmasını istediğini söyleyen Mugabe, kazandığı takdirde onunla birebir tanışmak istediğini söyledi.

Mugabe’nin ülkenin bağımsızlık hareketini yürütmüş olan partiye değil de Demokratik Değişim Hareketi’ni destekleyeceğini söylemesininse seçmenlerin tercihini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Robert Mugabe, darbenin ardından kendisine ait merkezden uzak bir köşkünde fiili olarak ev hapsine çarptırılmıştı.