MSB duyurdu: Suriye ordusunun mevzileri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktasına saldırının ardından Suriye ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı" açıklaması yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktasına saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.