Moskova’daki protesto gösterilerinde 600 kişi gözaltına alındı

Moskova’daki yerel seçimler öncesinde Navalnıy yanlısı bağımsız adayların başvurularının reddedilmesine karşı protesto gösterileri sürüyor. Bugünkü gösterilerde 600 kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Eylül'de yapılacak yerel seçimlere bazı bağımsız adayların katılmasının engellenmesine karşı liberal muhalefetin protesto gösterileri sürüyor.

Geçen haftalardaki gösterilerin ardından tutuklanan liberal muhalif lider Aleksey Navalnıy yanlısı adaylardan Lyubov Sobol da bugünkü gösterilerde gözaltına alındı.

Geçen hafta Moskova Belediyesi önünde düzenlenen gösteriye polis izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale etmiş ve binin üzerinde kişiyi gözaltına almıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı bugün Moskova’nın çeşitli meydan ve caddelerinde yapılan gösterilere toplam bin 500 kişinin katıldığını açıkladı. Moskova polisi gözaltına alınanların sayısını 600 olarak duyurdu. Gözaltına alınanlardan 7’sinin çocuk olduğu belirtildi.

8 Eylül’de yapılacak Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız aday olarak başvuran Navalnıy yanlısı isimlerin adaylıkları seçim komisyonu tarafından reddedilmişti. Komisyon 57 kişinin adaylık başvurusunu, adaylık için toplamaları gereken imzalarda sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle reddetmişti.

