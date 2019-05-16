Moskova'da yakalanan 'IŞİD sponsoru'nun evinde İstanbul Kart ele geçirildi

Moskova'da, IŞİD'cilere milyonlarca ruble para transferi yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şüphelinin evindeki operasyonda bir dizi banka kartının yanında bir İstanbul Kart da ele geçirildi.

Rusya iç güvenlik servisi FSB'nin Moskova'da düzenlediği bir operasyonda, Suriye başta olmak üzere ülke dışındaki IŞİD'cilere 50 milyon ruble (4.6 milyon lira) para transferi yaptığı belirlenen Georgiy Guyev isimli Kuzey Osetya asıllı bir kişi yakalandı.

Sputnik'teki yer alan habere göre Rus soruşturmacılar, 26 yaşındaki "IŞİD sponsoru"nun 2015'ten beri çeşitli İslamcı grupların ve militanların banka hesaplarına para transferi yaptığını belirlediklerini söylüyor. Yapılan para transferlerinin Rusya dışında nakde çevrilip terör eylemlerinin hazırlanması ve düzenlenmesi için harcandığı belirtiliyor.

Bunların yanında, şüphelinin yaşadığı evde yapılan aramalardaysa radikal görüşler içeren kitaplar, pek çok banka kartı ve içlerinde IŞİD koordinatörlerinin talimatlarını barındıran telefonlar ele geçirildiği kaydedildi. Operasyona ilişkin yayınlanan görüntülerin 00:59-01:04 zaman aralığında, ele geçirilen banka kartlarının yanında bir de İstanbul'da ulaşım için kullanılan İstanbul Kart'ın yer aldığı görülebiliyor.

FSB'nin açıklamalarında, şüpheli Guyev'in İstanbul'a gidip geldiğine ya da bu seyahatlerin amacına dair bir bilgi ise yer almıyor. Guyev hakkındaki soruşturmaların devam ettiği belirtiliyor.

Şüphelinin cihatçılara transfer ettiği 50 milyon rubleyi nasıl ele geçirdiği de şu an için cevaplanmamış sorulardan biri.