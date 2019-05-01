Moskova'da 1 Mayıs: En az 100 bin kişi katıldı

Rusya’da 'Bahar ve Emek Günü' olarak kutlanan 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında etkinlikler ve yürüyüşler düzenleniyor. Mitinglerin ana adresi Moskova’daki yürüyüşe ise şimdiden 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Dünyanın 86 ülkesinde 1 Mayıs mitingleri gerçekleştiriliyor. Rusya’da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs ‘Bahar ve Emek Günü’ olarak anılıyor. Sputnik'in haberine göre Rus basınında Kızıl Meydan’daki sendikalar birliği tarafından düzenlenen ve yerel saatle 10.00’da başlayan yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtiliyor. KOMÜNİST PARTİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK Yürüyüşte Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de bulunuyor. Polis ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından yoğun güvenlik sağlanıyor. Kentte ayrıca Komünist Parti tarafından geleneksel yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş 12.00’da başlayacak Kalujskaya Meydanı’nda başlayacak, kalabalık daha sonra Bolşoy Tiyatrosu önünde toplanacak.