Morandi Köprüsü enkazında bir kişinin kurtarılma umudu var

İtalya’da 40’a yakın kişinin hayatını kaybettiği Morandi Köprüsü'nün çöküşünde arama kurtarma çalışmaları hayatta kalmış olması 'mucize' olan bir kişi üzerinde yoğunlaştı.

İtalya’nın Cenova kentindeki otoban köprüsü Morandi Köprüsü’nün çökmesiyle beraber en az 38 kişi hayatını kaybetti. Alanda arama kurtarma çalışmaları yapan itfayecilerin yaptığı açıklamaya göre enkaz altında bir kişinin hâlâ sağ kalmış olabilme ihtimali var.

Kurtarma görevlilerinden biri olan Stefano Zanut, “hayatta kalma üçgeni” olarak adlandırılan moloz ya da kirişlerin koruyucu bir örtü oluşturduğu bir alanda, bir kişinin hayatta kalmış olma ihtimalinin hâlâ mevcut olduğunu söyledi.

Zanut, Reuters'a verdiği demeçte, “kazı ekipmanları ve arama kurtarma köpekleriyle senkronize olarak çalışıyoruz” dedi.

Köprünün çöktüğü Salı gününden beri bölgede 340 itfaiyecinin çalışma yürüttüğü bilgiler arasında.

Enkaz altında hâlâ ulaşılamamış 10 ila 20 kişinin olduğu tahmin edilirken, itfayeciler bunlardan sadece birinin hayatta kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.