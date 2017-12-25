Morales: Latin Amerika artık ABD'nin sömürgesi değil

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Latin Amerika'nın artık ABD sömürgesi olmadığını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'yi "müdahaleciliği, ırkçılığı ve kapitalizmiyle dünyayı ve dünya halklarının barışını yok eden en gayrı meşru ülke" olarak tanımladı.

Dün yaptığı açıklamada, Venezuela'ya desteğini yineleyen Morales, ABD'nin Venezuela'yı hedef alan saldırılarını eleştirerek "Latin Amerika artık Yanki sömürgesi değil" dedi.

Morales, Venezuela'yı Bolivya'ya benzeterek "değerli, özgür ve bağımsız bir ülke" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ PROVOKASYONU

ABD'nin yeni Venezuela elçisi Todd Robinson, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, görevinin Venezuela halkına yeniden "zenginlik ve demokrasi" getirmek ve bunun fırsatlarını kovalamak olduğunu açıklamış, Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Delcy Rodriguez ise bu sözleri "hakaret" olarak kabul ettiklerini ifade etmişti.