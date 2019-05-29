Montrö'de 'Kapitalist Enternasyonal' toplantısı: Bilderberg yarın başlıyor

1954'ten bu yana yapılan Bilderberg toplantıları bu yıl 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bu yılki toplantıda iklim değişikliği, Brexit, Rusya ve Çin gibi ana gündem başlıklarının tartışılması bekleniyor.

1954 yılından bu yana düzenlenen Bilderberg toplantıları yarın İsviçre'nin Montrö kentinde başlıyor.

"Gizli" olmasıyla bilinen Bilderberg toplantılarının bu yılki ana gündemini iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, Brexit, Çin, Rusya, sosyal medyada örgütlenme ve kapitalizmin geleceği başlıklarının oluşturması bekleniyor. Her yıl üst düzey siyasetçilerin ve patronların davet edildiği toplantıya bu yıl katılacaklar arasında İsviçre ve Fransa ekonomi bakanları, Alman Hristiyan Demokrat Birliği lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve İsviçreli banka Credit Suisse'in CEO'su bulunuyor.

POMPEO'NUN KATILMASI GÜNDEMDE

İsviçre basının iddiasına göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da davet listesinde yer almamasına rağmen katılımcı olarak toplantıda yerini alacak. Pompeo'nun İsviçre Ekonomi Bakanı Ueli Maurer ile İran üzerine görüşme yapması beklendiği belirtilirken, İsviçre Ekonomi Bakanlığı iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

23 ÜLKEDEN 130 KİŞİ KATILACAK

Her yıl 120-150 arasında davetlinin katıldığı toplantıya bu yıl 23 farklı ülkeden 130 kişinin katılacağı duyuruldu. Toplantıya eski CIA direktörü David Petraeus'un yanı sıra İngiliz İşçi Partisi üyesi Andrew Adonis'in de davetli olduğu ifade edildi.