Moncada Kışlası Baskını: Küba Dostları İstanbul’da buluştu

Küba Devrimi’nin zafere ulaşan mücadelesinde önemli bir dönemeç olan Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıl dönümünde José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından İstanbul NHKM’de bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet González Fernández, elçilik yetkilileri ve çok sayıda Küba dostu katıldı.

Küba Devrimi’nin zafere ulaşan mücadelesinde önemli bir dönemeç olan Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıldönümünde İstanbul NHKM’de bir etkinlik düzenlendi.

26 Temmuz 1953’te Santiago de Küba’daki Moncada Kışlası ve Carlos Manuel de Céspedes Kışlası baskınlarının gerçekleştiği günün anısına düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı José Martí Küba Dostluk Derneği Genel Sekreteri Hakan Bulut yaptı. Bulut konuşmasında, Kübalıların Ulusal İsyan Günü olarak kutladıkları 26 Temmuz’un tarihçesine ve 26 Temmuz’da yaşananlarla birlikte, baskının Küba Devrimi’ne giden mücadeledeki önemine değindi. Küba’nın devrimci mücadelesini anlamak için 26 Temmuz’da neler yaşandığına bakılması gerektiğine vurgu yapan Bulut, bu günün Küba ve dünya halklarının mücadelesi açısından sahip olduğu öneme dikkat çekti.

'GENÇLİK MEŞALEYİ ONU SÖNDÜRMEDEN TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİNE DAİR İMTİHANI VERDİKTEN SONRA ALMIŞTIR'

Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet González Fernández ise 26 Temmuz Baskını’nın Fulgencia Batista diktatörlüğünü devirmek amacıyla Fidel Castro Ruz önderliğinde yüzlerce gencin birleştiği bir eylem olduğunu ve devrime giden yolda çok önemli bir siyasi dönemeç olduğunu vurguladı. Küba’nın emperyalizme ve diktatörlüğe karşı yürüttüğü mücadelede 26 Temmuz Baskını’nın 1959 Devrimi için olan önemine işaret etti. Fernández konuşmasına “Şimdi, sıra ana düşmana karşı, Kuzey Amerika emperyalizmine karşı tüm savaşlardan yenilmez biçimde çıkan tarihi kuşağın takipçilerinin sırasıdır. Gençlik meşaleyi onu söndürmeden taşımaya devam edebileceğine dair imtihanı verdikten sonra almıştır. Işığını Anayurt’ta, bugün bağımsızlık ve halkların refahı için mücadele eden Latin Amerika altkıtasında ve Karayipler'de yaymaya devam edecektir” dedi. Fernández konuşmasını Kübalılar için unutulmaz bir günde bir araya gelen Küba dostlarına, José Martí Küba Dostluk Derneği’ne ve Türkiye Komünist Partisi’ne teşekkür ederek bitirdi.