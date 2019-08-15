Moldova Başbakanı'ndan Kızılordu Günü'ne karşı yasa teklifi

Moldova’nın AB ve ABD destekli başbakanı Maya Sandu, İkinci Dünya Savaşı’nda Kızılordu’nun ülkeye girişinin yıldönümü olan 23 Ağustos’un ‘totaliter ve otoriter rejimlerin kurbanlarını anma günü’ olarak anılmasını istedi.

AB ve ABD destekli Moldova Başbakanı Maya Sandu, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı Kızılordu’nun ülkeye girişinin yıldönümü olarak kutlanan 23 Ağustos’un “totaliter ve otoriter rejimlerin kurbanlarını anma günü” yapılması için yasa hazırlanmasını istedi.

Sandu’nun bu önerisi Avrupa Parlamentosu’nun 2009 tarihinde aldığı kararla 23 Ağustos’u “Avrupa'da Stalinizm ve Nasyonal Sosyalizm Kurbanları Günü” ilan etmesine dayanıyor.

Sandu’nun önerisine hükümeti oluşturan koalisyondaki Sosyalist Parti karşı çıkıyor.

1991 yılına dek Sovyetler Birliği ülkesi olan Moldova 1944’ten beri Kızılordu’nun ülkeye girdiği 23 Ağustos’u kutlamaya devam ediyor. Bu yıl da başkent Kişinev’de anma törenleri düzenlenmesi planlanıyor.