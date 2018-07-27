Moğolistan'daki Gülen cemaati okullarının genel müdürü yakalandı

Moğolistan’daki Fethullah Gülen cemaati okullarının genel müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur’da yakalandı ve Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi.

Fethullah Gülen cemaatinin üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyon da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirildi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da cemaat okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Akçay'ı Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur’a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerinin Akçay ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.

Öte yandan Mogolistan’daki cemaat yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. Cemaat okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.