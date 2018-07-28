Moğolistan'da Gülen okullarının müdürünü kaçırma girişimi

Moğolistan'da, Gülen'e ait Empathy Okulları'nın genel müdürü Veysel Akçay'ın 'kimliği belirsiz kişilerce' kaçırılmak istendiği, bir uçakla yurtdışına götürülme girişiminin Moğol yetkililer tarafından engellendiği ileri sürüldü. Ancak dün olay Moğolistan istihbaratı destekli MİT operasyonu diye duyurulmuş, Türkiye'den giden bir uçağın gözaltına alınan Akçay'ı ülkeye getirmesinin beklendiği haberleri basına yansımıştı.

Moğolistan'da, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Empathy Okulları'nın genel müdürü, Türk vatandaşı Veysel Akçay, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmak istendi.

Akçay'ın Cuma günü bir uçakla yurtdışına götürülme girişiminin Moğol yetkililer tarafından engellendiği iddia edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'yle temasa geçtiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, yerel medya ve Akçay'ın anlatımlarına dayandırdığı haberinde, iddia edilen kaçırma girişiminin başkent Ulanbatur'da yaşandığını, Akçay'ın bazı kişiler tarafından zorla havaalanına getirildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Akçay'ın arkadaşları ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre, Akçay'ın evinin önünde beş kişi tarafından zorla alınıp bir minibüse sokulduğunu belirtti.

Cuma günü bir Türk uçağının Cengiz Han Uluslararası Havaalanı'na indiğini belirten ajanslar, Akçay'ın da kaçırıldıktan sonra havaalanına götürüldüğünü bildirdi.

Haber ajansları, Moğol yetkililerin yaklaşık sekiz saat boyunca uçağın kalkışına izin vermediğini ve Akçay'ı bu kişilerin elinden aldığını aktardı.

Reuters, Akçay için havaalanında gösteri yapıldığını, uçağın yerel saatle akşam 21.15'te kalktığını belirtti.

AFP, Akçay'ın kendisini kimin kaçırdığı sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verdiğini aktardı. Ajans, yaşananların ardından Akçay'ın önce polis tarafından sorgulandığını sonra hastaneye giderek sağlık kontrolünde geçirildiğini bildirdi.

MOĞOLİSTAN: İDDİALAR DOĞRUYSA EGEMENLİĞİMİZİN İHLALİ ANLAMINA GELİR

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakan yardımcısı Battsetseg Batmunkh'un olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'nden bir diplomatla görüştüğü belirtildi.

Akçay'ı destekleyenler yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutarken, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Türk Büyükelçiliği'nin olayda kendilerinin bir dahli olmadığını söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Batmunkh, Türkiye'nin ülkede bir kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasının doğruluğu durumunda bunun "Moğolistan'ın egemenliği ve bağımsızlığının ihlali anlamına geleceğini ve ülkenin buna güçlü bir şekilde karşı çıkacağını" söyledi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moğol mevkidaşı Tsogtbaatar Damdin ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve suçlamaları reddettiği de aktarıldı.

Konuyla ilgili Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜN 'MOĞOLİSTAN DESTEKLİ MİT OPERASYONU' DİYE DUYURULMUŞTU

Öte yandan olay dün Türk basınına "Moğolistan istihbaratının desteğiyle MİT operasyonu" diye yansımıştı. Sözcü gazetesinden Veli Toprak, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da cemaat okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındığını yazmış, Akçay'ı Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın da Ulanbatur’a gönderildiğinin öğrenildiğini belirtmişti. Haberde MİT görevlilerinin Akçay ile birlikte yurda gelmelerinin beklendiği kaydedilirken, Moğolistan’daki cemaat yanlılarının havalimanı önünde eylem yaptıkları da bildirilmişti.

Reuters, "Empathy Okulları'nın ülkede 25 yıl önce Gülen Hareketi tarafından açıldığını" bildiriyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mart ayında Moğolistan'a yaptığı ziyarette, ülkede Gülen yapılanması bağlantılı okulların varlığını sürdürmesini eleştirmiş ve "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler" açıklamasını yapmıştı.