AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, ”AB, İran nükleer anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde etkin rol oynayan Avrupa Birliği (AB) ve E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) ülkeleri, İran nükleer anlaşmasına bağlılığın sürdüğünü belirtti.

Brüksel'de yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Mogherini "Bugünkü toplantının odağında, İran'la nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)'nın tam ve devamlı olarak uygulanmasını sağlamak için devam eden çalışmalar vardı” dedi. “İran nükleer programını kontrol ve yakın gözetim altında tutmaya kararlıyız” diyen Mogherini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından İran'ın anlaşmaya uyduğunu onaylayan raporu vurguladı.

Mogherini, “Avrupa Birliği nükleer tehditlere karşı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı kullanmakta kararlı. AB, nükleerle ilgili yaptırımların kaldırılmasının İran'la olan ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve bu da dahil olmak üzere anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Mogherini, Ortadoğu'daki gerginliklerin artması konusundaki endişelerini de belirtti ancak bu tür sorunların nükleer anlaşmanın kapsamı dışında olduğunu aktardı. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmanın bir parçası olarak İran'a yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına bir an önce karar vermesi gerektiğini vurgulayarak sona erdi.