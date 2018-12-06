Moda sektöründe kârın yüzde 97'si 20 şirketin elinde

Küresel moda sektörünün giderek tekelleştiği, kârın neredeyse tamamının 20 şirketin elinde olduğu belirtiliyor. İlk sırada gelen şirketse Zara'nın da dahil olduğu Inditex.

McKinsey tarafından hazırlanan moda sektörüne dair bir rapor, sektördeki tekelleşmeyi ortaya koydu. Rapora göre 2017 yılında en üstteki yüzde 20'lik dilimde bulunan şirketler toplam kârın yüzde 128'ini elde etti. En alttaki yüzde 20 şirketse yüzde 34 zarar etti.

Rapor sektördeki tekelleşmeyi de ortaya koydu. Rapora göre en üstteki yüzde 20 arasında yüzden fazla şirket bulunmasına karşın kârın yüzde 97'si yalnızca 20 şirketin elinde.

ZARAR EDENLERİN SAYISI İKİYE KATLANDI

En büyük 20 şirketin elde ettiği kârın payı son yıllarda düzenli olarak artarken, McKinsey zarar eden şirketlerin sayısının 2010-2017 arasında iki katına çıktığını duyurdu.

Rapora göre kârı en yüksek olan şirket Zara'yı da elinde bulunduran Inditex. Inditex'in kârı 2017 yılında 4 milyar doları aştı.

Nike ve Adidas gibi spor şirketleriyle LVMH ve Richemont gibi lüks ürünler satan şirketler de ilk yirmiye girerken, ilk 20'deki şirketlerin önemli bir kısmının satışının yüksek olmadığı, ancak yüksek kâr marjları sebebiyle ilk 20'de bulundukları aktarılıyor.

12 ŞİRKET 2008'DEN BERİ İLK 20'DE

İlk 20'de bulunan şirketlerin yarısından fazlası 10 yıldır buradaki konumlarını koruyor.

Raporda ilk 20'ye giren şirketlerin ya lüks üretim yaptıkları ya da düşük fiyattan çok sayıda ürün sattıkları, iki uçtaki şirketler güçlenirken, bunların arasında kalan şirketlerin zayıfladığı da ifade ediliyor.