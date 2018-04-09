Mnuchin: ‘Ticaret savaşı mümkün ama ben beklemiyorum’

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Çin’le bir ticaret savaşı olasılığı bulunmakla birlikte kişisel beklentisinin bu yönde olmadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasında karşılıklı gündeme getirilen ve milyarlarca dolarlık ticarete konu ürünü kapsayan gümrük tarifelerinin bir ticaret savaşı riskine işaret ettiğini, ancak böyle bir savaşın gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

“Beklentimiz bir ticaret savaşı yaşanmayacağı yönünde, amacımız Çin ile müzakerelere devam etmek. Bir ticaret savaşı mümkün olmakla birlikte, ben böyle bir beklentiye sahip değilim” diyen Mnuchin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in çok yakın ilişki içinde olduğunu ve ABD ile Çin’in iki ülke arasındaki ticareti müzakere etmeye devam edeceğini de vurguladı.