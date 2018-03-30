MİT'in Kosova operasyonunda ve sonrasında yaşananlar...

MİT'in Kosova'da yaptığı sınır ötesi operasyonda 6 Cemaat üyesi yakalandı. Operasyon Kosova'da tartışma yarattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kosova’da yaptığı operasyon Kosova’yı karıştırdı. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, “Hiçbir şeyden haberim yok. Bunun gereğini yapacağım” dedi.

Anadolu Ajansı akşam saatlerinde geçtiği haberde “Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi” dedi ancak Kosova basını yakalanan isimlerin Kosova’dan çıkartılamadığını iddia etti.

Kosova Başbakanı Haradinac ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Kosova İstihbarat Servisi” ifadesini kullandı ve şunları söyledi:

“Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim.”

'OTURMA İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ'

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Haradinac Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullandı. Kosova İçişleri Bakanlığı "Bu altı kişinin, güvenlik nedeniyle tutuklanmaları ardından ülkedeki oturma izinlerinin iptal edildiğini" açıkladı. Ayrıca Başbakan Haradinac’ın akşam saatlerinde İçişleri Bakanı ve İstihbarat Örgütü başkanının istifasını istediği ileri sürüldü.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan, Kosovalı üst düzey bir hükümet yetkilisi ise, "Son haftalarda Türk makamlarından, Gülen okulları ve çalışanlarına karşı harekete geçmemiz yönünde çok büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

Avrupa Parlamentosu ve Yeşiller üyesi Rebecca Harms Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla "Bildiğime göre Kosova Cumhurbaşkanı (Haşim) Thaçi'nin oğlu da Gülen okullarında öğrenci" iddiasında bulundu.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Kosova'daki yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda Gülen okullarını kapatma planlarının bulunmadığını belirtmişti.

Operasyonun ardından, Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in Cemaat üyelerinin yakalanma anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.

OLAYIN ARDINDAN ERDOĞAN’DAN TELEFON

Öte yandan olayın yaşandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı. Ancak haberde, liderler arasında kaçırılma olayına dair bir konuşmanın yer alıp almadığı aktarılmadı.

“Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre” denilerek verilen haberde, görüşmede Pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sırbistan ve Kosova’ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye’nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

'OTURMA İZİNLERİ SÜRÜYORDU'

Balkan Insight'ın aktardığına göre, yakalananların tamamı Gülen Cemaati'ne ait "Mehmet Akif okulları" çalışanı.

Yakalananlardan 3'ünün Yakova, 2'sinin Priştine'de yakalandığı biliniyor, 6'ncı kişinin nerede yakalandığına dairse bilgi yok.

Haradinac'ın yakalananların oturma izninin sona erdiğine ilişkin açıklamasına karşılık okulların yöneticisi Nazmi Ulus, BIRN'e yaptığı açıklamada oturma izinlerinin 2022'ye kadar sürdüğünü iddia etti.

Kosova Demokratik Partisi lideri Kadri Veseli de, yakalanan Cemaat üyelerinin oturma izni olduğunu doğruladı.

YAKALANAN İSİMLER KİM?

Yakalanan isimlerden Mustafa Erden'in genel müdür, Yusuf Karabina'nın müdür yardımcısı, Karaman Demirez'in Yakova'da okul müdürü olduğu, Hasan Günakan ve Cihan Özkan'ınsa okullarda öğretmenlik yaptığı bildiriliyor.

Anadolu Ajansı tarafından verilen isimler arasında bulunan Osman Karakaya'nın okullarda görevi olup olmadığı bilinmiyor.

Osman Karakaya'nın, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine Cemaat lideri Fethullah Gülen tarafından plaket verildiği aktarıldı.

Cemaat üyelerinin Türkiye'deki Cemaatçileri Avrupa ve ABD'ye kaçırmakta olduğu da söyleniyor.

Yakalanan isimlerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek Cemaat'in merkezinin bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, bugün İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gaşi’yi görevden aldı.