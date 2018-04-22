Mistura: Suriye’de siyasi süreç dışındaki alternatif çok tehlikeli

Ankara ve Rusya ziyaretlerinin ardından dün Tahran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşen BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye’de siyasi süreç dışındaki alternatifin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Ankara ve Moskova ziyaretlerinin ardından dün Tahran’da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cebir Ensari ile görüştü.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, Astana’da ve Soçi görüşmelerinde varılan anlaşmaların uygulanması ile İran ve BM’nin Suriye krizinin son bulması için işbirliği konuları ele alındı.

Ensari tarafların ortak amacının, bir yandan “Suriye halkının ülkenin geleceğine karar vermelerini sağlayacak” inisiyatifleri harekete geçirirken, bir yandan da “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini garanti altına almak ve ülkenin bölünmemesini sağlamak” olduğunu dile getirdi.

Al Masdar’ın Ruptly’den aktardığı habere göre, Staffan de Mistura, Ensari’nin açıklamasını “somut ve gerçek bir siyasi süreci nasıl ilerletebileceğimiz hakkında iyi bir tavsiye” diye niteleyerek, memnuniyetle karşıladığını ifade etti ve “Bunun dışındaki alternatif çok tehlikeli” dedi.

Mistura’nın Tahran ziyareti, Cuma günü Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından dün gerçekleştirildi. Mistura 24-25 Nisan tarihlerinde de Brüksel’de yapılacak bir konferansta Avrupalı ve ABD’li yetkililerle buluşacak.

