Mısır'ın çalıntı dediği Tutankhamun heykeli müzayedede satıldı

Geçen ay satışa çıkarılan altın Tutankhamun heykeli, İngiltere'deki Christie’s Müzayede Evi'nde açık artırmayla satıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, eserin çalıntı olduğunu ve müzayadenin durdurulması gerektiğini belirtmişti.

Geçen ay İngiltere'de satışa çıkarılan altın Tutankhamun heykeli, Londra kentindeki Christie's Müzayede Evinde açık artırmayla satıldı.

Christie's, eserin 4,7 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldığını açıkladı.

Açık artırmanın yapıldığı sırada yaklaşık 20 kişinin müzayede evi önünde "Mısır tarihi satılık değildir" yazılı pankartlarla satışı protesto ettiği belirtildi.

MISIR MÜZAYEDENİN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, geçen ay satışa çıkan eserin çalıntı olduğunu ve müzayedenin durdurulması gerektiğini açıklamıştı.

Eski Tarihi Yapıtlar Bakanı Dr. Zahi Havas da, "Christie's'in heykelin Mısır'dan yasal bir şekilde götürüldüğüne dair bir kanıtı olduğuna inanmıyorum, bu imkansız. Heykel, Mısır'a dönmeli" demişti.

Heykelin Mısır'dan 1970 yılında götürüldüğü tahmin ediliyor.

Christie's ise eserin 1985'te Münihli tüccar Heinz Herzer'den alındığını belirtmişti.