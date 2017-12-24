Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mucahid, basına yaptığı açıklamada, Giza'ya bağlı El-Amiriyye köyündeki bir kafeye sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki kişinin öldüğünü, sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

El-Ahbar Gazetesi, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırının motosiklet kullanan yüzü maskeli silahlı iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede kontrolleri artırırken, savcılığın da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.