Mısır'da sarı yelek satışına polis izni şartı

Fransa'da haftalardır süren sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Mısır hükümeti sarı yelek satışlarına kısıtlama getirdi.
Mısır'da hükümet, iş güvenliği malzemeleri satan şirketlerden perakende satışlarını durdurmalarını, yelekleri sadece onay verilen şirketlere ve polis izniyle satmalarını istedi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mısır'da hükümetin gelecek ay, 2011'de eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren kitle gösterilerinin yıldönümünde muhalif grupların Fransa'daki eylemleri örnek alabileceğinden kaygı duyduğu belirtiliyor.
Emniyet yetkilileri sarı yelek satışlarına getirilen sınırlamanın Ocak sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.
Hükümet son iki yıldır ayaklanmanın yıldönümü olan 25 Ocak'ta gösteri yapılmasına izin vermiyor.