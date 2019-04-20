Mısır'da referandum: Sisi'nin görev süresi 2030'a kadar uzatılabilir

Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 11 yıl daha görevde kalmasının önünü açacak yasal düzenleme için referandum düzenleniyor.

Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalabilmesinin önünü açan anayasa değişiklikleri için bugün referanduma gidildi. Halkın katılımının yüksek olması amacıyla üç güne yayılan oylama 22 Nisan tarihinde sona erecek.

Mısır parlamentosu yapılan değişiklik ile Devlet Başkanlığı koltuğundaki süresi 2022'de dolan Sisi'ye, Anayasa değişikliğiyle iki yıl ek süre tanındı. Böylelikle Sisi, bir dönem daha başkanlık yarışına katılabilecek ve 2030 yılına kadar Mısır Devlet Başkanı olabilecek. Değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için gerekli referandum süreci bugün başladı.

OY KULLANMAYANLARA PARA CEZASI

Mısır Ulusal Seçim Komisyonu sözcüsü Mahmud el-Şerif, oy kullanmayanlara 500 cuneyh para cezası kesileceğini ifade etti.

Sisi'yi destekleyenler devlet başkanının görev süresinin uzatılmasının "büyük kalkınma projeleri ve ekonomik reformların tamamlanması için ihtiyaç duyduğu zamanı" sağlayacağını öne sürüyor.

ORDU VE YARGI ÜZERİNDEKİ ETKİ ARTABİLİR

Muhalefet partileri ise anayasal değişikliğini ülkeyi otoriterliğe sürükleyeceğini belirtiyor. Anayasa değişikliği kapsamında Sisi'nin yargı üzerindeki denetimi, ordunun da Mısır siyasi hayatındaki nüfuzunu artırması mümkün hale gelecek.

Sonuçların 27 Nisan'da açıklanması bekleniyor.