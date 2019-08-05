Mısır’da patlama: 20 kişi yaşamını yitirdi

Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü’nde meydana gelen patlamada en ez 20 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı. Patlamanın otomobile yerleştirilen bombadan kaynaklandığı açıklandı.

Mısır hükümeti başkentte en az 20 kişinin ölümüne ve 47 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının otomobile konan bir bombadan kaynaklandığını açıkladı. Saldırı, Kahire’de Ulusal Kanser Enstitüsü’nün önünde gerçekleşti.

Mısır İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilinin Kahire'nin ana kanser hastanesinin önünde büyük bir patlamaya neden olduğunu söyledi. Otomobil başka bir araçla çarpışma sonucunda inflak etti. Bakanlık, "Arabada patlayıcılar vardı ve çarpışma onların patlamasına yol açtı" dedi. Bakanlığın tahminine göre saldırının hedefi hastane değildi.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırıyı yapan grup, Müslüman Kardeşler uzantılı.

Ulusal Kanser Enstitüsü’nde kalan yetmiş sekiz hasta, patlamanın ardından diğer hastanelere transfer edildi.

Egypt Today'in haber ajansına göre, yaralıların tümü yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) alınan üç kişi dışında istikrarlı bir durumda.