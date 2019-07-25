Mısır'da Müslüman Kardeşler kavgası

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in 2015 yılında yaşanan tartışmaların ardından gerçekleşen bölünme sonrası ortaya çıkan iki farklı yapı arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor.
Marbuta'da yer alan habere göre hareketten tasfiye edilenlerin oluşturduğu Kriz Ofisi adlı tarafın lideri Mecdi Şaleş, "Geleneksel İhvan" tarafının liderliğini ve genel sekreterliğini yürüten Mahmud Hüseyin’i Mısır istihbaratına çalışmakla suçladı.
2015 YILINDAN BU YANA BÖLÜNMELER SÜRÜYOR
Mısır'da İhvan içinde 2015 yılında başlayan tartışmalar, hareket içinde hizibe neden olmuştu.
Bölünmenin hareketin genel çizgisine karşı çıkan gençlerin daha "devrimci tutum" talep etmesiyle ortaya çıkmıştı.
Ürdün'de de aynı şekilde bölünmeler oluşmuş, ülkedeki Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır'daki örgütle bağını kopardığını açıklamıştı.