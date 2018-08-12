Mısır'da kiliseye canlı bomba saldırısı engellendi

Dün Mısır'da bulunan bir kiliseye dini törenin gerçekleştirildiği sırada canlı bomba saldırısı girişiminde bulunuldu. Saldırgan haricinde kimsenin zarar göremediği saldırıyı üstlenen henüz çıkmadı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin kuzeyinde dün Kıptilere ait bir kiliseye bombalı saldırı girişimi engellendi.

Mısır’ın önemli Hristiyan topluluklarından Kıptilere ait bir kilisenin 250 metre yakınında farkedilen intihar bombacısı, dini törenin yapıldığı alana alınmayınca üzerindeki patlayıcı yeleği ateşledi. Saldırgan haricinde kimsenin zarar görmediği bildirilirken, saldırı henüz sahiplenilmiş değil.

IŞİD ve benzeri cihatçı örgütlerin Sina Yarımadası başta olmak üzere düzenledikleri saldırılarda geçtiğimiz yıl 100’den fazla Hristiyan hayatını kaybetti.