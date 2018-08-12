Mısır'da İhvan liderine müebbet hapis cezası

Mısır'da mahkeme yasadışı Müslüman Kardeşler örgütünün liderlerine, cinayete azmettirme ve beş yıl önceki şiddet eylemleri sebebiyle mühebbet hapis cezası verdi.

Mısır'da mahkeme yasadışı Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün liderlerine, cinayete azmettirme ve beş yıl önceki şiddet eylemleri sebebiyle mühebbet hapis cezası verdi.

Muhammed Mursi liderliğindeki İhvan hükümetine karşı halkın ayaklanması ve ordunun müdahale ederek hükümeti görevden almasının ardından İhvan yasadışı ilan edilmiş ve tekrar şiddet eylemlerine başlamıştı.

Mısır mahkemelerinin gördüğü İhvan davalarında pek çok örgüt liderine müebbet hapis cezası verilirken, son olarak örgütün başında bulunan isim Muhamed Badi, örgütün sözcüsü Essam el-Eryan ve kıdemli üyelerden Muhamed el-Beltagi'ye müebbet hapis cezası çıktı.

