Mısır'da eski genelkurmay başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğu bildirildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisi Genel Sekreteri Sami Belah, Annan'ın Yüksek Kurul tarafından partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiğini belirtti.
Belah, Annan'ın cumartesi günü imza toplayarak seçim kampanyasına başlamasının planlandığını ifade etti.
Annan, 2014 yılındaki seçimlere aday olma niyetini açıkladıktan sonra kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.