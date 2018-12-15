Mısır'da 4 bin 400 yıllık 'el değmemiş' mezar bulundu

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine ait 4 bin 400 yıllık bir mezar bulundu.
Sakkara antik kentinin nekropolünde devam eden kazılar sırasında bulunan hiyeroglif ve heyekellerle süslü bir biçimde bulunan mezarın, iyi korunmuş halde olduğu belirtiliyor.
Mezarın “Vah Ti” isimli Kraliyet Sarayı’na mensup bir rahibe ait olduğunu belirten kazı yetkilileri, eserin, Antik Mısır'ın 5. Hanedanın üçüncü kralı Neferirkare Kakai’nin dönemine ait olduğunu tahmin ediyor.
Eserin daha önce hiçbir insan müdahalesine uğramadığını dikkat çeken kazı yetkilileri, bulunan mezarın bu açıdan son yıllarda tek örnek olduğunu söylüyor.
Sakkara, Antik Mısır'ın başkenti Memphis için iki bin yıldan fazla süre toplu mezarlık anlamına gelen nekropol görevi gördü.