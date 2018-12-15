Mısır'da 4 bin 400 yıllık 'el değmemiş' mezar bulundu

Mısır'da başkent Kahire yakınlarındaki Sakkara antik kentinde gerçekleştirilen kazılar sırasında 4 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mezar bulundu. Herhangi bir insan müdahalesine maruz kalmadığı belirtilen antik mezarın son yıllara ait tek örnek olduğu söyleniyor.
Sakkara antik kentinde bulunan 4 bin 400 yıl öncesine ait mezarda çok sayıda 'el değmemiş' hiyerogrif ve heykel bulunuyor
Dış Haberler
Cumartesi, 15 Aralık 2018 18:39

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine ait 4 bin 400 yıllık bir mezar bulundu.

Sakkara antik kentinin nekropolünde devam eden kazılar sırasında bulunan hiyeroglif ve heyekellerle süslü bir biçimde bulunan mezarın, iyi korunmuş halde olduğu belirtiliyor.

Mezarın “Vah Ti” isimli Kraliyet Sarayı’na mensup bir rahibe ait olduğunu belirten kazı yetkilileri, eserin, Antik Mısır'ın 5. Hanedanın üçüncü kralı Neferirkare Kakai’nin dönemine ait olduğunu tahmin ediyor.

Eserin daha önce hiçbir insan müdahalesine uğramadığını dikkat çeken kazı yetkilileri, bulunan mezarın bu açıdan son yıllarda tek örnek olduğunu söylüyor.

Sakkara, Antik Mısır'ın başkenti Memphis için iki bin yıldan fazla süre toplu mezarlık anlamına gelen nekropol görevi gördü.

 

 

 