Mısır'da 4 bin 400 yıllık 'el değmemiş' mezar bulundu

Mısır'da başkent Kahire yakınlarındaki Sakkara antik kentinde gerçekleştirilen kazılar sırasında 4 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mezar bulundu. Herhangi bir insan müdahalesine maruz kalmadığı belirtilen antik mezarın son yıllara ait tek örnek olduğu söyleniyor.

Sakkara antik kentinde bulunan 4 bin 400 yıl öncesine ait mezarda çok sayıda 'el değmemiş' hiyerogrif ve heykel bulunuyor

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