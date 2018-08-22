Mısır’da 2 bin 376 mahkuma ‘Kurban Bayramı' affı

Mısır İçişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada 'Kurban Bayramı' sebebiyle 2 bin 376 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül El Sisi'nin kararıyla beraber Mısırda 2 bin 376 mahkum serbest bırakıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı bu affı "Kurban Bayramı" affı olarak açıkladı.

Serbest bırakılanların bin 88’i koşulsuz bırakılırken 661’i de koşullu serbest bırakıldı. Geri kalan 627 kişiyse "borçlarını ödeyemediği için hapse girenler" kotasından dışarı çıkarıldı. Mısır geçtiğimiz aylarda "hapishaneleri borçlulardan temizleme" kampanyası başlatmıştı.

Mısır’da Haziran ayı ortasında, "Ramazan Bayramı" dolayısıyla 3 bin 477 tutuklu affedilmişti.

Temmuz ayındaysa, 1952'de gerçekleşen 23 Temmuz Devrimi'nin 66. yıldönümünü dolayısıyla 700 tutuklu affedilmişti.