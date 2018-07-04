Mısır Yargıtayı Mursi'nin 'terör listesine' alınması kararını iptal etti

Mısır Yargıtayı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin 'terör listesine' alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti.

Mısır Yargıtayı, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararına yapılan itirazı kabul etti.

İtirazı değerlendiren Yargıtay, ilk mahkemenin kararını iptal ederek, davanın Kahire Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine hükmetti.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl Muhammed Mursi ve Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında bulunduğu bin 538 kişinin "terör listesine" alınmasına karar vermiş, sanıklar ise karara itiraz etmişti.

Mısır makamları, söz konusu kişileri "terör örgütü" olarak kabul edilen "Müslüman Kardeşle"e üye olmak ve ciihatçı örgüte finansal destek vermek gibi iddialarla suçluyor.