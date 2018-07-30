Mısır Suriye 'muhalefeti' ile hükümet arasında aracılık yapıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriyeli 'muhalifler' ile hükümet arasında aracılık yaptıklarını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen gençlik forumunda konuştu.

Sisi, "Suriye'de ılımlı muhaliflere yardım ederek Suriye hükümetiyle karşılıklı anlaşma sağlanmasını umuyoruz. Bu kolay değil, ancak onurlu ve olumlu bir rol" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'nin silahlı grupların Suriye'deki varlığına karşı olduğunu, bunun "ülkeleri istikrarsızlaştıran bir unsur" olduğunu söyledi.

"Bu durum Suriye, Libya, Irak, Yemen, Somali ve başka devletleri ilgilendiriyor" diyen Sisi, Libya'da bu yıl seçim yapılmasını umduklarını da dile getirdi.