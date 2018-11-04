Mısır polisi Kıptilere saldırı düzenleyen 19 cihatçıyı öldürdü

Mısır'da polis Kıptilere saldırarak, 7 kişiyi öldüren cihatçılara operasyon düzenledi. Operasyonda 19 cihatçı öldürüldü.

Mısır devlet televizyonuna göre Kıpti Hıristiyanları taşıyan otobüse saldırı düzenleyerek 7 kişiyi öldüren, 14 kişiyi yaralayan cihatçılara operasyon yapıldı.

Mısır polisi tarafından yapılan operasyonda saldırıyla bağlantılı 19 cihatçı öldürüldü.

Minye kentinde Kıptilere yapılan saldırı bölgede bir manastırdan dönmekte olan Hıristiyanları hedef almıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kıpti Hristiyan hacıları taşıyan otobüsün bir grup terörist tarafından durdurulduğu ve otobüse ateş açıldığı" ifade edilmişti.

Saldırı IŞİD tarafından üstlenilmişti.