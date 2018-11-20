Mısır kimliklerden din hanesini kaldırıyor

Mısır, kimliklerden din hanesini kaldırmayı planlıyor. Mısır medyası bu adımın 'Vatandaşlık değerlerine saygı gösteren bir devlete ulaşmanın yolunu açacağını' duyurdu.

Mısır milletvekili İsmail Nasreddin, Mısır'ın kimliklerden din hanesini kaldıracağını açıkladı. Mısır medyasına göre Nasreddin, bu adımın "Vatandaşlık değerlerine saygı gösteren bir devlete ulaşmanın yolunu açacağını" söyledi.

Al-Monitor'e göre Nasreddin, "Dini ayrımcılığın her türünün ortadan kaldırılmasının vaktinin geldiğini" belirterek tasarının Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es-Sisi'nin açıklamalarının ardından hazırlandığını söyledi.

'HERKESİN İSTEDİĞİ GİBİ İBADET ETME YA DA İBADET ETMEME HAKKI VAR'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Dünya Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Bütün vatandaşların istedikleri gibi ibadet etme ya da hiç ibadet etmeme hakkı var" demişti.

Buna karşın Mısır'da inanmayanlar üzerinde ağır baskı olduğu biliniyor. Mısır'ın 1982'den beri kullanılan yasaları, inanmayanları cezalandırılma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Sisi'nin açıklamalarının ardından ateistlere uygulanan hapis cezasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.