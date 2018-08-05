Mısır güçleri Sina'da 52 cihatçıyı öldürdü

Mısır güvenlik güçleri son günlerde 52 cihatçıyı öldürdüklerini duyurdu. Sina'da IŞİD'e karşı operasyonlar sürüyor.

Mısır ordusu ve polis güçleri, Sina'da IŞİD karşıtı operasyonlara devam ediyor. IŞİD ve diğer cihatçı gruplara yapılan operasyonlarda 52 cihatçının öldürüldüğü açıklandı.

Reuters'in haberine göre Mısır Savunma Bakanlığı açıklamasında cihatçılara ait 15 aracın batı sınırından geçmeye çalışırken imha edildiği, 17 aracınsa güneydeki askeri bölge yakınlarında imha edildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kasım ayında camiye yapılan saldırıda yüzlerce ölüm yaşanmasının ardından cihatçılara karşı operasyonların hızlandırılmasını istemişti.

Bakanlık açıklamalarına göre Sisi'nin talimatı sonrasında öldürülen cihatçı sayısı 313'ü buldu.