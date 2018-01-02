Mısır Başmüftüsü 'dini gerekçelerle' Bitcoin'i yasakladı

Mısır Başmüftüsü Şeyh Şevki Allam, sanal para birimi Bitcoin hakkında fetva yayınlayarak, Bitcoin'in İslam kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Mısır Başmüftüsü Şeyh Şevki Allam, sanal para birimi Bitcoin hakkında yayınladığı fetvada, Bitcoin'in İslam kurallarına aykırı olduğunu açıkladı.

Sputnik'in Ahram'dan aktardığına göre, Bitcoin'in herhangi bir merkezi otorite gözetimine tabi olmadığını vurgulayan Başmuftü, sanal para biriminin 'sahtecilik, bilgi yetersizliği ve hile' riskleri taşıdığını ve bu risklerin artabileceğini söyledi.

Başmüftünün fetvasında "Bitcoin Şeriat'e göre caiz değildir. Çünkü bireylere, gruplara ve kurumlara zarara neden olmaktadır" ifadelerini kullandığı belirtilerek, danışmanlarından Magdy Ashour'un Egypt Today'e verdiği demeçte, Bitcoin'in "direkt olarak teröristleri finanse etmek için kullanıldığını" ileri sürdüğü aktarıldı.

Ülkedeki ilk Bitcoin borsası 2017'nin Ağustos ayında açılırken, sanal para birimi geçen ay Mısırlı yetkililer tarafından yasaklanmıştı.