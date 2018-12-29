Mısır 40 silahlı militanı öldürdüğünü açıkladı

Mısır güvenlik güçleri tarafından düzenlenen üç ayrı baskında 40 silahlı militanın öldürüldüğü açıklandı. Açıklamada öldürülen 30 militanın saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Mısır güvenlik güçleri tarafından Sina’nın kuzeyinde ve Giza’da yapılan baskınlarda 40 silahlı militanın öldürüldüğü açıklandı.

Mısır polisi militanların silahlı çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Başkent Kahire’nin Giza bölgesinde dün bir turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda üç Vietnamlı turist ve bir Mısırlı turist rehberi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.



Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Giza’daki iki baskında öldürülen 30 militanın orduya, devlet kurumlarına, turistik bölgelere ve Hıristiyanlara ait ibadet yerlerine saldırı hazırlığında oldukları belirtildi.

IŞİD’in yoğunlukta olduğu Sina’da düzenlenen polis baskınında da 10 militanın öldürüldüğü ifade edildi.