Milyonlarca insan kızamık riski altında

Dünya Sağlık Örgütü'nün 12 Ağustos’ta kızamıkla ilgili yayımladığı bilgi notuna göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2019 arasında dünya çapında saptanan vaka sayısı 364 bin 808'e ulaştı. Kızamıkta 2016’dan beri düzenli bir artış yaşanırken, bu sayının 2006 sonrasındaki en yüksek bildirim olduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 12 Ağustos’ta kızamıkla ilgili yeni bir bilgi notu yayımladı. Buna göre 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2019 arasında dünya çapında saptanan vaka sayısı 364.808'e ulaştı. Kızamıkta 2016’dan beri düzenli bir artış yaşanırken, bu verilerin 2006 sonrasındaki en yüksek bildirim olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında Kongo, Madagaskar ve Ukrayna’da, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi. Bununla birlikte Madagaskar’da etkin aşılama kampanyasına bağlı olarak son birkaç ayda vakalar azaldı.

AŞI KARŞITLIĞI HER YERDE

Aşı karşıtlığı yalnızca ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Kızamık aşılama oranının düşük olduğu Angola, Kamerun, Çad, Kazakistan, Nijerya, Filipinler, Güney Sudan ve Tayland’da ise büyük salgınlar devam ediyor.

ABD’de son 25 yılın en yüksek kızamık bildirimi yapıldı. Avrupa'da da vaka sayısı yılın ilk altı ayında 90 bini geçti. Bu veriler, 2018’deki toplam sayıdan yaklaşık 85 bin kadar fazla.

AŞILAMA ŞART

Kızamığın yayılmamasını sağlayabilmek için çocukların %95’ini iki kez aşılamak gerekiyor. Dünyada 20 milyon çocuğa kızamık aşısı henüz yapılmamış durumda. 23 ülkede ise ikinci doz kızamık aşısı ulusal aşı programında dahi yer almıyor.

Önemli bir diğer sorun da, vakaların tam olarak bildirilmiyor oluşu. DSÖ'nün tahminine göre, 10 vakadan ancak 1 tanesi bildiriliyor. DSÖ bu nedenlerle milyonlarca insanın risk altında olduğunu belirtiyor.

2017 için tahmini vaka sayısı 6.7 milyon iken, ölüm sayısı da 110 bini buldu. 2018 tahmini de bu yılın Kasım ayında açıklanacak.

https://www.who.int/immunization/newsroom/new-measles-data-august-2019/en/