Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘güvenli bölge’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de ABD ile kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ye ilişkin basında çıkan bazı haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Bakanlık ‘Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir’ açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda “güvenli bölge” kurma planlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada basında çıkan bazı haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı ileri sürülerek, Türkiye’nin daha önce açıklanan görüşlerinde değişiklik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir.”

ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyinde kurulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilen “güvenli bölge”nin genişliği ve derinliğine ilişkin taraflardan herhangi bir ortak açıklama yapılmadı.

Suriye, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saldırı olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD’nin mutabakatını kategorik olarak reddetmişti. Çin Dışişleri de Suriye'nin egemenlik hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Rusya Dışişleri’nden bugün yapılan açıklamada da Suriye’de düzenlenecek herhangi bir askeri harekatın Şam’ın onayı olmadan yapılamayacağı belirtildi.

